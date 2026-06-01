A la découverte des orchidées et des pelouses sèches Panzoult samedi 13 juin 2026.

Panzoult

A la découverte des orchidées et des pelouses sèches

RV Place de la Mairie Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Les coteaux de la commune de Panzoult regorgent de pelouses sèches sur lesquelles orchidées et papillons trouvent des espaces de quiétude pour s’épanouir. Venez observer la richesse de ces zones préservées grâce à un partenariat de longue date entre le CPIE et les propriétaires de ces espaces.

Les coteaux de la commune de Panzoult regorgent de pelouses sèches sur lesquelles orchidées et papillons trouvent des espaces de quiétude pour s’épanouir. Venez observer la richesse de ces zones préservées grâce à un partenariat de longue date entre le CPIE et les propriétaires de ces espaces.

Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15.

Prévoir des chaussures de marche.

Animation adaptée aux familles. .

RV Place de la Mairie Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org

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English :

The hillsides of the Panzoult commune abound in dry grasslands, where orchids and butterflies can flourish in peace and quiet. Come and observe the richness of these preserved areas, thanks to a long-standing partnership between the CPIE and the owners.

L’événement A la découverte des orchidées et des pelouses sèches Panzoult a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme