A la découverte des Pâtis du Mesnil, Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger, Le Mesnil-sur-Oger

Informations pratiques

A la découverte des Pâtis du Mesnil 19 et 20 septembre Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte des Pâtis du Mesnil lors d’une visite commentée de ce site naturel remarquable. Au fil du parcours, vous en apprendrez davantage sur son patrimoine vivant, sa faune et sa flore spécifiques, ainsi que sur l’histoire et les particularités de ce lieu préservé.

Depuis les différents points de vue offerts par ce promontoire, admirez les paysages environnants tout en découvrant les anecdotes qui font la richesse de ce site.

Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger Réserve Naturelle, 51190 Le Mesnil-sur-Oger Le Mesnil-sur-Oger 51190 Oger Marne Grand Est 03 26 69 12 39 https://reserve-patis-oger-mesnil.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.epernay-tourisme.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 53 33 00 »}] La Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger couvre une superficie de 130 hectares. Elle présente une mosaïque de milieux naturels très particuliers, abritant une biodiversité importante.

La diversité des substrats géologiques (craie, marne, argile à meulière), du relief et l’influence des anciens usages sur le site (pâturage et extraction), sont à l’origine de cette diversité de milieux naturels.

Sur le plateau forestier, aux sols plus ou moins acides et humides, se développent les landes à Callune, des prairies à molinie ainsi qu’un important réseau de mares peu profondes.

Sur les sols calcaires et marneux du Vallon de la Halle-aux-Vaches des pelouses sèches à Orchidées, un marais de pente alcalin et une chênaie sèche à Chêne pubescent s’imbriquent.

Ces contrastes entre milieux, acides ou alcalins, humides ou très secs, génèrent un foisonnement de vie exceptionnel et renforcent l’intérêt patrimonial de la réserve naturelle. Parking.

Partez à la découverte des Pâtis du Mesnil lors d’une visite commentée de ce site naturel remarquable. Au fil du parcours, vous en apprendrez davantage sur son patrimoine vivant, sa faune et sa flore…

©Epernay Agglo Champagne