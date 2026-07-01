Photographie animalière aux Pâtis du Mesnil, Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger, Le Mesnil-sur-Oger

Informations pratiques

Photographie animalière aux Pâtis du Mesnil Samedi 19 septembre, 09h00 Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger Marne

Prévoir chaussures, vêtements adaptés à la météo et aux milieux humides et matériel photographique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

A la Réserve Naturelle Nationales des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger, initiez-vous à la photographie animalière avec la Maison de la Nature de Boult-aux-Bois.

Après une découverte des techniques de base de la photographie, vous serez invités à les mettre en pratique lors de séances sur le terrain, au plus près de la faune et du milieu naturel.

Une expérience immersive pour apprendre à observer autrement la nature.

Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger Réserve Naturelle, 51190 Le Mesnil-sur-Oger Le Mesnil-sur-Oger 51190 Oger Marne Grand Est 03 26 69 12 39 https://reserve-patis-oger-mesnil.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/initiation-la-photo-animaliere »}] La Réserve Naturelle Nationale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger couvre une superficie de 130 hectares. Elle présente une mosaïque de milieux naturels très particuliers, abritant une biodiversité importante.

La diversité des substrats géologiques (craie, marne, argile à meulière), du relief et l’influence des anciens usages sur le site (pâturage et extraction), sont à l’origine de cette diversité de milieux naturels.

Sur le plateau forestier, aux sols plus ou moins acides et humides, se développent les landes à Callune, des prairies à molinie ainsi qu’un important réseau de mares peu profondes.

Sur les sols calcaires et marneux du Vallon de la Halle-aux-Vaches des pelouses sèches à Orchidées, un marais de pente alcalin et une chênaie sèche à Chêne pubescent s’imbriquent.

Ces contrastes entre milieux, acides ou alcalins, humides ou très secs, génèrent un foisonnement de vie exceptionnel et renforcent l’intérêt patrimonial de la réserve naturelle. Parking.

A la Réserve Naturelle Nationales des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger, initiez-vous à la photographie animalière avec la Maison de la Nature de Boult-aux-Bois.

©Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardennes