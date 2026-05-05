A la découverte des petites bêtes du ruisseau, Lac Terre d’Auge, Pont-l’Évêque
A la découverte des petites bêtes du ruisseau, Lac Terre d’Auge, Pont-l’Évêque samedi 22 août 2026.
A la découverte des petites bêtes du ruisseau Samedi 22 août, 15h00 Lac Terre d’Auge Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T15:00:00+02:00 – 2026-08-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-22T15:00:00+02:00 – 2026-08-22T16:30:00+02:00
Avec l’animateur nature Loïc Nicolle, chaussés de bottes et équipés d’épuisettes, allons découvrir les petites bêtes qui se cachent dans le ruisseau.
Nous pourrons observer à l’aide d’outils les nombreux insectes aquatiques, peut-être aussi quelques poissons comme le chabot.
A chacun sa technique pour se dissimuler et vivre dans l’eau, il suffit d’ouvrir l’œil.
(Sur place/1h30) – Niveau 1
Lac Terre d’Auge Lac Terre d’Auge Réception du camping du Lac PONT-L’EVEQUE Pont-l’Évêque 14130 Pont-l’Évêque Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 64 12 77 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@terredauge-tourisme.fr »}]
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