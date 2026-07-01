Atelier EXPO’ > histoires de motifs > Atelier 13-16 ans Pont-l’Évêque
samedi 25 juillet 2026 · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Atelier EXPO’ > histoires de motifs > Atelier 13-16 ans
Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Atelier 13-16 ans
création de pochoirs + peinture aérosol.
Info et réservation sur mediation@pontleveque.fr ou au 0231648933 .
Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie
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English : Atelier EXPO’ > histoires de motifs > Atelier 13-16 ans
Workshop for 13–16-year-olds
L’événement Atelier EXPO’ > histoires de motifs > Atelier 13-16 ans Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Terre d’Auge Tourisme
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