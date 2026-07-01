DominiZen Séance de Yoga au coeur de l’exposition d’Arnaud Rochard Pont-l’Évêque
samedi 25 juillet 2026 · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
DominiZen Séance de Yoga au coeur de l’exposition d’Arnaud Rochard
Place du Palais de Justice Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
À l’occasion de l’exposition d’Arnaud Rochard, Valérie Deschamps vous invite à une séance de yoga au cœur de l’exposition.
À l’occasion de l’exposition d’Arnaud Rochard, Valérie Deschamps vous invite à une séance de yoga au cœur de l’exposition. Entre paysages rêvés, architectures mystérieuses et horizons sauvages, cette pratique accessible à tous proposera une exploration sensible du lien entre paysage imaginaire et paysage intérieur
Un temps pour ralentir, observer, respirer et se laisser inspirer par l’univers de l’artiste dans le cadre de Normandie Impressionniste.
Merci d’apporter votre tapis et un plaid pour la relaxation.
Réservation auprès des Dominicaines. .
Place du Palais de Justice Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie lesdominicaines@pontleveque.fr
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English : DominiZen Séance de Yoga au coeur de l’exposition d’Arnaud Rochard
To mark Arnaud Rochard’s exhibition, Valérie Deschamps invites you to a yoga session at the heart of the exhibition.
L’événement DominiZen Séance de Yoga au coeur de l’exposition d’Arnaud Rochard Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Terre d’Auge Tourisme
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