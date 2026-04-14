A la découverte des petites bêtes du ruisseau, Parking de la Mairie, Saint-Hymer

A la découverte des petites bêtes du ruisseau Samedi 18 avril, 15h00 Parking de la Mairie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:30:00+02:00

Avec l’animateur nature Loïc Nicolle.

Chaussés de bottes et équipés d’épuisettes, allons découvrir les petites bêtes qui se cachent dans le ruisseau.

Nous pourrons observer à l’aide d’outils les nombreux insectes aquatiques, peut-être aussi quelques poissons comme le chabot.

A chacun sa technique pour se dissimuler et vivre dans l’eau, il suffit d’ouvrir l’œil.

(Sur place/1h30) – Niveau 1

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Observation de la toute petite faune – Rdv sur la parking de la Mairie de Saint-Hymer. (Sur place/1h30) – Niveau 1