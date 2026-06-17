A la découverte des pies-grièches Bussière-Dunoise samedi 4 juillet 2026.

Bussière-Dunoise

A la découverte des pies-grièches

place de la mairie Bussière-Dunoise Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Animation en compagnie de la LPO Limousin et du CAUE de le Creuse, animation sur inscription obligatoire. .

place de la mairie Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr

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English : A la découverte des pies-grièches

L’événement A la découverte des pies-grièches Bussière-Dunoise a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Grand Guéret