A la découverte des rapaces nocturnes

Rendez-vous sur le parking mairie Le Merlerault Le Merlerault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Cette sortie sera l’occasion de découvrir le monde fascinant et peu connu des rapaces nocturnes. Sortons sous le ciel étoilé et devenons de vrais oiseaux de nuit le temps d’une découverte ! Au moment de se blottir dans notre lit, des milliers de paires d’yeux s’ouvrent. La nuit s’anime alors d’une multitude de bruits et de mouvements. Hiboux et chouettes symbolisent sans conteste cette vie nocturne. Nous vous proposons une excursion nocturne.

> Apportez vos lampes torches

> Sur réservation auprès de l’animateur Loïc Nicolle .

Rendez-vous sur le parking mairie Le Merlerault Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 6 09 36 58 08 loic.nicolle@gmail.com

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English : A la découverte des rapaces nocturnes

L’événement A la découverte des rapaces nocturnes Le Merlerault a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault