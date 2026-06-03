Rencontre autour de bandes dessinées Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault
Rencontre autour de bandes dessinées Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault samedi 19 septembre 2026.
Le Merlerault
Rencontre autour de bandes dessinées
Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Rencontre autour de bandes dessinées qui portent sur la thématique 2026 des Journées Européennes du Patrimoine. Patrimoine en péril raviver, résister, réinventer . Animée par Thierry Priem, bénévole au sein du réseau des médiathèques, passionné de bandes dessinées.
> Réservation conseillée. .
Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36 mediatheque@cdcvam.fr
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English : Rencontre autour de bandes dessinées
L’événement Rencontre autour de bandes dessinées Le Merlerault a été mis à jour le 2026-06-03 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault