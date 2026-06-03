Rencontre autour de bandes dessinées Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault

Le Merlerault

Rencontre autour de bandes dessinées

Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Rencontre autour de bandes dessinées qui portent sur la thématique 2026 des Journées Européennes du Patrimoine. Patrimoine en péril raviver, résister, réinventer . Animée par Thierry Priem, bénévole au sein du réseau des médiathèques, passionné de bandes dessinées.

> Réservation conseillée. .

Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36 mediatheque@cdcvam.fr

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English : Rencontre autour de bandes dessinées

L’événement Rencontre autour de bandes dessinées Le Merlerault a été mis à jour le 2026-06-03 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault