Assay

A la découverte des reptiles et amphibiens

Etang d’Assay Assay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Le Syndicat de Rivières Val de Vienne et AmphiRept Société Herpétologique de Touraine vous donnent rendez-vous à l’étang d’Assay.

Arpentez discrètement les abords de l’étang pour tenter d’observer les reptiles et amphibiens qui s’y cachent !

Le Syndicat de Rivières Val de Vienne et AmphiRept Société Herpétologique de Touraine vous donnent rendez-vous à l’étang d’Assay.

Arpentez discrètement les abords de l’étang pour tenter d’observer les reptiles et amphibiens qui s’y cachent !

L’accompagnateur vous aidera à mieux connaitre ces espèces.

Places limitées, réservation obligatoire par téléphone ou manse.marylou@orange.fr .

Etang d’Assay Assay 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 40 94 30 manse.marylou@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Syndicat de Rivières Val de Vienne and AmphiRept Société Herpétologique de Touraine invite you to the Etang d’Assay.

Stroll discreetly around the pond and try to spot the reptiles and amphibians hiding there!

L’événement A la découverte des reptiles et amphibiens Assay a été mis à jour le 2026-04-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme