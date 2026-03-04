A la découverte des Terre-neuvas., Médiathèque de Fréhel, Fréhel

A la découverte des Terre-neuvas. Mardi 10 mars, 15h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

sur inscription

Jean-Yves Chatellier vous fait découvrir l’histoire et le quotidien des Terre-neuvas, ces pêcheurs qui partaient pour de longs mois en mer à la poursuite des morues. La conférence sera suivie d’une projection de deux films courts.

Mardi 10 mars à 15h, à la médiathèque

Adultes – sur inscription : 02 96 41 51 12 / mediatheque@mairie-frehel.fr

Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d'Armor Bretagne mediatheque@mairie-frehel.fr 02 96 41 51 12

Projection de film