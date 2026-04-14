Après-midi jeux, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Après-midi jeux Mercredi 22 avril, 14h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Venez découvrir de nouveaux jeux et passer un moment de détente et de plaisir. Seul·e, entre amis ou en famille, vous allez vous amuser !

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Après-midi jeux