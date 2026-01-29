A la découverte des trésors du marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines. Parking au bout de la voie, extrémité Ouest de la commune Ver-sur-Mer
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 16:00:00
2026-06-24
Cette balade permettra de découvrir les richesses du littoral, sa diversité mais aussi les fragilités de ce milieu.
(1-2km/2h) Niveau 1
Avis aux petits explorateurs ! Venez en famille découvrir le marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines et explorer les petits trésors de la faune et de la flore de ce site splendide qui se mêle entre terre et mer.
Jeune public.
Réservation obligatoire escapadesnature.lpst@gmail.com
Niveau 1 1 à 2 km .
Réservation obligatoire escapadesnature.lpst@gmail.com
+33 6 99 21 33 49
English : A la découverte des trésors du marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines.
This walk will allow you to discover the richness of the coastline, its diversity but also the fragility of this environment.
(1-2km/2h) Level 1
