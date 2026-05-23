Ver-sur-Mer

Concert de L’Orphéon de Bayeux

Eglise Saint Martin Ver-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans !

Au programme de ce concert anniversaire Magnificat et Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi par le Chœur classique de l’Orphéon de Bayeux

Direction Valérie Fossard

Pianiste Mélanie Ghestin

Solistes Annabelle Cardron et Adriana Epstein

L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans !

Au programme de ce concert anniversaire Magnificat et Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi par le Chœur classique de l’Orphéon de Bayeux

Direction Valérie Fossard

Pianiste Mélanie Ghestin

Solistes Annabelle Cardron et Adriana Epstein .

Eglise Saint Martin Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie +33 6 67 10 78 55 contact.orpheon@orange.fr

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English : Concert de L’Orphéon de Bayeux

The Bayeux Orphéon celebrates its 180th anniversary!

On the programme for this anniversary concert: Magnificat and Stabat Mater by Giovanni Battista Pergolesi, performed by the Bayeux Orphéon Classical Choir

Conductor: Valérie Fossard

Pianist: Mélanie Ghestin

Soloists Annabelle Cardron and Adri…

L’événement Concert de L’Orphéon de Bayeux Ver-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Gold Beach