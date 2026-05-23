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Concert de L’Orphéon de Bayeux Ver-sur-Mer

Concert de L’Orphéon de Bayeux Ver-sur-Mer samedi 13 juin 2026.

Adresse : Eglise Saint Martin

Ville : 14114 Ver-sur-Mer

Département : Calvados

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Ver-sur-Mer

Concert de L’Orphéon de Bayeux

Eglise Saint Martin Ver-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :
2026-06-13

L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans !
Au programme de ce concert anniversaire Magnificat et Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi par le Chœur classique de l’Orphéon de Bayeux
Direction Valérie Fossard
Pianiste Mélanie Ghestin
Solistes Annabelle Cardron et Adriana Epstein
L’Orphéon de Bayeux fête ses 180 ans !
Au programme de ce concert anniversaire Magnificat et Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi par le Chœur classique de l’Orphéon de Bayeux
Direction Valérie Fossard
Pianiste Mélanie Ghestin
Solistes Annabelle Cardron et Adriana Epstein   .

Eglise Saint Martin Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie +33 6 67 10 78 55  contact.orpheon@orange.fr

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English : Concert de L’Orphéon de Bayeux

The Bayeux Orphéon celebrates its 180th anniversary!
On the programme for this anniversary concert: Magnificat and Stabat Mater by Giovanni Battista Pergolesi, performed by the Bayeux Orphéon Classical Choir
Conductor: Valérie Fossard
Pianist: Mélanie Ghestin
Soloists Annabelle Cardron and Adri…

L’événement Concert de L’Orphéon de Bayeux Ver-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Gold Beach

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