Les trésors du marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines, Le Paisty Vert, Ver-sur-Mer
Les trésors du marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines, Le Paisty Vert, Ver-sur-Mer mercredi 24 juin 2026.
Les trésors du marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines Mercredi 24 juin, 14h00 Le Paisty Vert Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T14:00:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T14:00:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00
Avis aux petits explorateurs ! Venez en famille découvrir le marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines et explorer les petits trésors de la faune et de la flore de ce site splendide qui se mêle entre terre et mer.
Jeune public.
Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com
(1-2km/2h) – Niveau 1
Le Paisty Vert Le Paisty Vert Parking au bout de la voie, extrémité Ouest de la commune VER-SUR-MER Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « escapadesnature.lpst@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lespiedssurterre-eedd.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 21 33 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/joPrBtHSKpkTHQjf6 »}] [{« link »: « mailto:escapadesnature.lpst@gmail.com »}]
Avis aux petits explorateurs ! Venez en famille découvrir le marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines et explorer les petits trésors de la faune et de la flore de ce site splendide qui se mêle entre terre…
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