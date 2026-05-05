Les trésors du marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines, Le Paisty Vert, Ver-sur-Mer

Les trésors du marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines Mercredi 24 juin, 14h00 Le Paisty Vert Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T14:00:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T14:00:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00

Avis aux petits explorateurs ! Venez en famille découvrir le marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines et explorer les petits trésors de la faune et de la flore de ce site splendide qui se mêle entre terre et mer.

Jeune public.

Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com

(1-2km/2h) – Niveau 1

Le Paisty Vert Le Paisty Vert Parking au bout de la voie, extrémité Ouest de la commune VER-SUR-MER Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « escapadesnature.lpst@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lespiedssurterre-eedd.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 21 33 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/joPrBtHSKpkTHQjf6 »}] [{« link »: « mailto:escapadesnature.lpst@gmail.com »}]

Avis aux petits explorateurs ! Venez en famille découvrir le marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines et explorer les petits trésors de la faune et de la flore de ce site splendide qui se mêle entre terre…