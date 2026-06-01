A la découverte du bief, ou les origines de l’énergie de notre moulin !, Moulin Pinget, Margencel

A la découverte du bief, ou les origines de l’énergie de notre moulin ! Dimanche 28 juin, 14h00 Moulin Pinget Haute-Savoie

Entrée libre, bottes obligatoire, couteau de poche pour atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Découvrez les secrets du bief du Moulin Pinget !

Plongez dans l’histoire industrielle de Margencel avec une balade immersive le long du bief, ce canal artificiel qui alimente depuis des siècles la roue du Moulin Pinget. Une occasion unique de comprendre le fonctionnement hydraulique du moulin et son rôle dans le patrimoine local.

Pratique :

Bottes indispensables pour arpenter les berges et profiter pleinement de cette aventure au cœur de la nature.

Atelier créatif : avant le départ, petits et grands fabriqueront leur propre mini-bateau en matériaux naturels (bois, liège, feuilles…).

Course de bateaux : une fois les embarations terminées, lancez-les dans le bief depuis le bief et suivez leur périple jusqu’au moulin ! Qui arrivera le premier ?

Pour qui ?

Une activité familiale et intergénérationnelle, idéale pour les curieux de nature, d’histoire et de défis ludiques.

Infos pratiques :

Départs guidés depuis le Moulin Pinget.

Durée : environ 1h à 1h30 (balade + atelier).

Accessible à partir de 5 ans (accompagnement obligatoire pour les enfants).

Une façon originale de découvrir le patrimoine, s’amuser et soutenir la préservation du site !

Moulin Pinget moulin pinget Margencel 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « patrimoine.traditions.margencel@gmail.com »}]

Balade le long de ce cours d’eau artificiel qui alimente le moulin (bottes obligatoires !). Atelier création de petits bateaux pour une course ludique depuis le moulin. Pour enfants et adultes ! Balade bief Moulin Pinget Visite guidée bief moulin à eau

Association patrimoine