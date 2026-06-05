A la découverte du Blé Noir Atelier cuisine galette de sarrasin Pipriac vendredi 10 juillet 2026.

Pipriac

A la découverte du Blé Noir Atelier cuisine galette de sarrasin

22 Place de la Libération Pipriac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Animation dans le cadre des rendez-vous des savoir-faire organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Redon

Avec la confrérie Piperia la galette, découvrez un patrimoine emblématique de la Bretagne, la galette de sarrasin.

La Confrérie Piperia la Galette dont le but principal est de faire connaître et apprécier l’emblématique Galette de Blé Noir du Pays Gallo ainsi que le sarrazin ou blé noir (origines, culture, transformations…).

L’association vous propose dans un premier temps de partir à la Découverte du Blé Noir avec une présentation de la plante, ses origines, sa culture ainsi que les utilisations et l’apport nutritif du Blé Noir. Dans un second temps vous partirez à la Découverte de la Galette . Présentation de la Galette de sarrasin de Haute Bretagne et des crêpes de Basse Bretagne , la Galette et la table bretonne…Présentation de la collection de nombreux objets autour de la Galette ( Galetières en fer forgé et en fonte, rouables, tournettes, hêches, moulins à blé noir…) ainsi que de nombreuses reproductions de carte postales, documents anciens…

Dans un deuxième temps nous vous proposons une initiation à la fabrication de l’emblématique Galette de Blé Noir du Pays Gallo . Nous vous expliquerons le tour de main et vous serez convié à réaliser votre galette que vous pourrez déguster naturellement avec du beurre dedans !!!

Pensez à amener un tablier !

Une expérience accessible pour toutes et tous à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme, payement sur place en liquide. .

22 Place de la Libération Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 72 11

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English :

L’événement A la découverte du Blé Noir Atelier cuisine galette de sarrasin Pipriac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE REDON