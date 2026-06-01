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Bal des pompiers de Pipriac Pipriac

Bal des pompiers de Pipriac Pipriac samedi 20 juin 2026.

Adresse : Espace Albert Poulain

Ville : 35550 Pipriac

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Pipriac

Bal des pompiers de Pipriac

Espace Albert Poulain Pipriac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Le bal des sapeurs-pompiers de Pipriac n’attend plus que vous !
Au programme restauration, buvette, DJ et animations.
Petits et grands nous vous attendons nombreux et comptons sur vous pour enflammer le dancefloor !   .

Espace Albert Poulain Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Bal des pompiers de Pipriac Pipriac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE REDON

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