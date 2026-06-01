Pipriac

Bal des pompiers de Pipriac

Espace Albert Poulain Pipriac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le bal des sapeurs-pompiers de Pipriac n’attend plus que vous !

Au programme restauration, buvette, DJ et animations.

Petits et grands nous vous attendons nombreux et comptons sur vous pour enflammer le dancefloor ! .

Espace Albert Poulain Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Bal des pompiers de Pipriac Pipriac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE REDON