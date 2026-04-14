A la découverte du Canal de Berry, charenton du cher écluse canal de berry, Charenton-du-Cher

A la découverte du Canal de Berry Dimanche 28 juin, 14h30 charenton du cher écluse canal de berry Cher

visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Promenade sur les berges charentonnaises du canal : trois biefs à découvrir – du lavoir communal de l’écluse de charenton à la rigole d’ircay des lombards – maisons éclusières, bassin de retournement, lavoirs, port de laugère et sa grue centenaire – 5 km, à pied ou vélo

charenton du cher écluse canal de berry 7 route d’arpheuilles Charenton-du-Cher 18210 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0611773186 »}, {« type »: « email », « value »: « bretonmarie@yahoo.com »}]

Randonnée des biefs charentonnais : écluse, port de laugère, rigole ircay canal de Berry lavoir communal charenton

Marie-Reine Breton