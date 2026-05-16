Atelier immersion les mains dans les fleurs Charenton-du-Cher
Atelier immersion les mains dans les fleurs Charenton-du-Cher samedi 20 juin 2026.
Charenton-du-Cher
Atelier immersion les mains dans les fleurs
Le Paillard Charenton-du-Cher Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-06-20
Atelier original et sensoriel les pieds dans les fleurs pour découvrir la culture du lavandin
Créez de vos mains des objets parfumés (fusettes, sachets parfumés…), bouquets de fleurs à volonté. Réservation à partir de 5 personnes. Séance de bien-être un beau moment pour expérimenter, explorer et pratiquer la pleine conscience à travers la respiration et des mouvements lents. Laissez-vous guidez par une méditation douce…puis savourez un petit goûter en fin de séance. 10 .
Le Paillard Charenton-du-Cher 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 54 12 58 contact.laturbine@gmail.com
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English :
An original sensory workshop with your feet in the flowers to discover the cultivation of lavender
L’événement Atelier immersion les mains dans les fleurs Charenton-du-Cher a été mis à jour le 2026-05-16 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE