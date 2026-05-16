Charenton-du-Cher

Atelier immersion les mains dans les fleurs

Le Paillard Charenton-du-Cher Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-06-20

Atelier original et sensoriel les pieds dans les fleurs pour découvrir la culture du lavandin

Créez de vos mains des objets parfumés (fusettes, sachets parfumés…), bouquets de fleurs à volonté. Réservation à partir de 5 personnes. Séance de bien-être un beau moment pour expérimenter, explorer et pratiquer la pleine conscience à travers la respiration et des mouvements lents. Laissez-vous guidez par une méditation douce…puis savourez un petit goûter en fin de séance. 10 .

Le Paillard Charenton-du-Cher 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 54 12 58 contact.laturbine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An original sensory workshop with your feet in the flowers to discover the cultivation of lavender

L’événement Atelier immersion les mains dans les fleurs Charenton-du-Cher a été mis à jour le 2026-05-16 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE