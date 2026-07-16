A la découverte du Château Desbordes, Château Desbordes, Avize

Informations pratiques

A la découverte du Château Desbordes 19 et 20 septembre Château Desbordes Marne

Limité à 5 personnes par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez visiter un magnifique élément du patrimoine avizois dans ses moindres recoins et découvrir les vues splendides sur les coteaux environnants.

Château Desbordes 5B rempart du midi 51190 Avize Avize 51190 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « secretariat@ville-avize.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 53 33 00 »}] Au début du XIXe siècle, Avize était un bourg important qui réunissait plus de 2600 habitants. La ville s’enrichit alors de belles maisons viticoles comme le château Desbordes.

Construit par la famille Desbordes, négociant en vins, à la fin du XIXème siècle, le château resta propriété des descendants jusqu’à la Comtesse de Montégudé. Il devint alors, ensuite, propriété de la commune.

Venez visiter un magnifique élément du patrimoine avizois dans ses moindres recoins et découvrir les vues splendides sur les coteaux environnants.

©Epernay Agglo Champagne