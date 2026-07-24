Vignobles en scène Le Chai en Accords au Champagne Waris-Hubert Avize
samedi 17 octobre 2026 · Avize
Informations pratiques
Avize
Vignobles en scène Le Chai en Accords au Champagne Waris-Hubert
14 RUE D’OGER Avize Marne
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 11:30:00
fin : 2026-10-17 13:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Le Chai en Accords, une expérience gourmande et conviviale au cœur du chai visite des caves, mot du vigneron, accords mets-champagnes avec 4 cuvées, ainsi qu’une surprise à découvrir sur place…Tout public
Exclusivité Vignobles en Scène | Champagne Waris-Hubert
Dans le cadre de Vignobles en Scène, le Champagne Waris-Hubert vous invite à vivre Le Chai en Accords, une expérience gourmande et conviviale au cœur du chai.
Au programme
– accueil au domaine,
– visite des caves,
– mot du vigneron,
– accords mets & champagnes sous forme de pièces cocktails avec une dégustation de 4 cuvées Waris-Hubert,
– ainsi qu’une surprise que vous découvrirez sur place…
Date Samedi 17 octobre 2026
Horaire 11h30 à 13h30
Tarif 50 € par personne
Lieu Champagne Waris-Hubert 14 rue d’Oger, 51190 Avize .
14 RUE D’OGER Avize 51190 Marne Grand Est +33 3 26 58 29 93
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English : Vignobles en scène Le Chai en Accords au Champagne Waris-Hubert
Le Chai en Accords, a delightful and convivial culinary experience in the heart of the winery: a tour of the cellars, a talk by the winemaker, food-and-champagne pairings featuring four cuvées, as well as a surprise to discover on site…
L’événement Vignobles en scène Le Chai en Accords au Champagne Waris-Hubert Avize a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne
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