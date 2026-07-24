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AGENDA · Avize

Vignobles en scène Le Chai en Accords au Champagne Waris-Hubert Avize

samedi 17 octobre 2026 · Avize

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
11:30:00
Adresse
14 RUE D'OGER
Ville
51190 Avize
Département
Marne
Tarif
50 50 50 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Avize

Vignobles en scène Le Chai en Accords au Champagne Waris-Hubert

14 RUE D’OGER Avize Marne

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 11:30:00
fin : 2026-10-17 13:30:00

Date(s) :
2026-10-17

Le Chai en Accords, une expérience gourmande et conviviale au cœur du chai visite des caves, mot du vigneron, accords mets-champagnes avec 4 cuvées, ainsi qu’une surprise à découvrir sur place…Tout public
Exclusivité Vignobles en Scène | Champagne Waris-Hubert

Dans le cadre de Vignobles en Scène, le Champagne Waris-Hubert vous invite à vivre Le Chai en Accords, une expérience gourmande et conviviale au cœur du chai.

Au programme
– accueil au domaine,
– visite des caves,
– mot du vigneron,
– accords mets & champagnes sous forme de pièces cocktails avec une dégustation de 4 cuvées Waris-Hubert,
– ainsi qu’une surprise que vous découvrirez sur place…

Date Samedi 17 octobre 2026
Horaire 11h30 à 13h30
Tarif 50 € par personne
Lieu Champagne Waris-Hubert 14 rue d’Oger, 51190 Avize   .

14 RUE D’OGER Avize 51190 Marne Grand Est +33 3 26 58 29 93 

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English : Vignobles en scène Le Chai en Accords au Champagne Waris-Hubert

Le Chai en Accords, a delightful and convivial culinary experience in the heart of the winery: a tour of the cellars, a talk by the winemaker, food-and-champagne pairings featuring four cuvées, as well as a surprise to discover on site…

L’événement Vignobles en scène Le Chai en Accords au Champagne Waris-Hubert Avize a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne

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