Beaune

À la découverte du cimetière de Beaune, avec le service des archives municipales

Cimetière municipal 16 Avenue des Stades Beaune Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 17:00:00

fin : 2026-06-25 18:00:00

Date(s) :

2026-06-04 2026-06-25

Après le succès de la visite organisée pour les Journées du Patrimoine 2025, les Archives municipales vous invitent à une découverte du Cimetière de Beaune, à 17h, les jeudis 4 et 25 juin.

L’Histoire de la ville vous sera dévoilée en parcourant les allées du cimetière Morts pour la France, héros et héroïnes locaux, illustres anonymes… Un parcours pour décoder les symboles cachés sur les tombes de nos aïeux.

Une visite d’1h animée par Mathias COMPAGNON, Archiviste de la Ville de Beaune.

En cas de mauvais temps, la visite sera remplacée par une visite des Archives municipales, sur le même thème.

Gratuit sur réservation à archives@mairie-beaune.fr ou au 03 80 24 56 81

Dans la limite des places disponibles .

Cimetière municipal 16 Avenue des Stades Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 56 81 archives@mairie-beaune.fr

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English : À la découverte du cimetière de Beaune, avec le service des archives municipales

L’événement À la découverte du cimetière de Beaune, avec le service des archives municipales Beaune a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1