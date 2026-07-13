Informations pratiques

Soultzmatt

À la découverte du couvent du Schwarzenthann

Soultzmatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 15:00:00

fin : 2026-08-30 20:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Une journée entre patrimoine, lecture et musique dans le cadre unique et inspirant de l’ancien couvent du Schwarzenthann.

Dans le cadre exceptionnel des ruines du Schwarzenthann, une journée de découverte vous invite à parcourir le site autrement, entre histoire, lecture et musique, dans un dialogue sensible avec la nature et le patrimoine.

Visite guidée

Partez à la découverte du site lors d’une visite guidée proposée par l’Association des Amis du Schwarzenthann.

15h

Durée 1h

Gratuit

Sans réservation

Lectures

Au cœur de l’ancien couvent du Schwarzenthann, le comédien Laurent Dolci propose une déclamation habitée, où les mots et la nature se répondent intimement.

16h30

Durée 1h

Gratuit

Réservation conseillée (jauge limitée)

Concert Ensemble vocal Filigrane

Shakespeare in songs

Dans les ruines du Schwarzenthann, empreintes de l’histoire des chanoinesses, l’ensemble vocal Filigrane propose un programme consacré à William Shakespeare, l’un des plus grands poètes de tous les temps.

18h

Organisé par les Dominicains de Haute-Alsace

Tarif 15€

Billetterie www.les-dominicains.com .

Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 21 82

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English :

A day spent exploring heritage, reading, and music in the unique and inspiring setting of the former Schwarzenthann convent.

L’événement À la découverte du couvent du Schwarzenthann Soultzmatt a été mis à jour le 2026-07-13 par ComcomGuebwiller