À la découverte du couvent du Schwarzenthann Soultzmatt
dimanche 30 août 2026 · Soultzmatt
Informations pratiques
Soultzmatt
À la découverte du couvent du Schwarzenthann
Soultzmatt Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30 20:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Une journée entre patrimoine, lecture et musique dans le cadre unique et inspirant de l’ancien couvent du Schwarzenthann.
Dans le cadre exceptionnel des ruines du Schwarzenthann, une journée de découverte vous invite à parcourir le site autrement, entre histoire, lecture et musique, dans un dialogue sensible avec la nature et le patrimoine.
Visite guidée
Partez à la découverte du site lors d’une visite guidée proposée par l’Association des Amis du Schwarzenthann.
15h
Durée 1h
Gratuit
Sans réservation
Lectures
Au cœur de l’ancien couvent du Schwarzenthann, le comédien Laurent Dolci propose une déclamation habitée, où les mots et la nature se répondent intimement.
16h30
Durée 1h
Gratuit
Réservation conseillée (jauge limitée)
Concert Ensemble vocal Filigrane
Shakespeare in songs
Dans les ruines du Schwarzenthann, empreintes de l’histoire des chanoinesses, l’ensemble vocal Filigrane propose un programme consacré à William Shakespeare, l’un des plus grands poètes de tous les temps.
18h
Organisé par les Dominicains de Haute-Alsace
Tarif 15€
Billetterie www.les-dominicains.com .
Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 21 82
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English :
A day spent exploring heritage, reading, and music in the unique and inspiring setting of the former Schwarzenthann convent.
L’événement À la découverte du couvent du Schwarzenthann Soultzmatt a été mis à jour le 2026-07-13 par ComcomGuebwiller
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