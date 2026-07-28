Informations pratiques

Soultzmatt

Expo Arts les petits formats

Place du Général de Gaulle Soultzmatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-12

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-12 2026-12-18

Expositions de peintures sculptures, photographies, céramiques, collages…

Exposition de différents artistes présentant leurs œuvres en petits formats peintures, sculptures, photographies, céramiques, collages.

entrée libre

tombola 0 .

Place du Général de Gaulle Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 00 01

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English :

Exhibitions of paintings, sculptures, photographs, ceramics, collages…

L’événement Expo Arts les petits formats Soultzmatt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller