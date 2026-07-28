Expo Arts les petits formats Soultzmatt
samedi 12 décembre 2026 · Soultzmatt
Informations pratiques
Soultzmatt
Expo Arts les petits formats
Place du Général de Gaulle Soultzmatt Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-12
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-12 2026-12-18
Expositions de peintures sculptures, photographies, céramiques, collages…
Exposition de différents artistes présentant leurs œuvres en petits formats peintures, sculptures, photographies, céramiques, collages.
entrée libre
tombola 0 .
Place du Général de Gaulle Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 00 01
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English :
Exhibitions of paintings, sculptures, photographs, ceramics, collages…
L’événement Expo Arts les petits formats Soultzmatt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller
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