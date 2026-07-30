Informations pratiques

Soultzmatt

Noël au cœur de la Vallée Noble

Place de la Mairie Soultzmatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-18 16:00:00

fin : 2026-12-18 22:00:00

Date(s) :

2026-12-18 2026-12-19 2026-12-20

Marché de Noël, crèche vivante, nombreuses animations. Buvette et petite restauration.

Marché de Noël traditionnel particulièrement charmant autour de la mairie de Soultzmatt. Marché de producteurs locaux, caves ouvertes, animaux de la ferme, décorations féériques en bois, plusieurs stands de petite restauration et buvettes. Horaires du marché vendredi et samedi 16h-22h et dimanche 14h-20h .

Place de la Mairie Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 49 31 04

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English :

Christmas market, living nativity scene, numerous activities. Refreshment bar and snacks.

L’événement Noël au cœur de la Vallée Noble Soultzmatt a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller