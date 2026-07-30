Noël au cœur de la Vallée Noble Soultzmatt
vendredi 18 décembre 2026 · Soultzmatt
Informations pratiques
Soultzmatt
Noël au cœur de la Vallée Noble
Place de la Mairie Soultzmatt Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-18 16:00:00
fin : 2026-12-18 22:00:00
Date(s) :
2026-12-18 2026-12-19 2026-12-20
Marché de Noël, crèche vivante, nombreuses animations. Buvette et petite restauration.
Marché de Noël traditionnel particulièrement charmant autour de la mairie de Soultzmatt. Marché de producteurs locaux, caves ouvertes, animaux de la ferme, décorations féériques en bois, plusieurs stands de petite restauration et buvettes. Horaires du marché vendredi et samedi 16h-22h et dimanche 14h-20h .
Place de la Mairie Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 49 31 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Christmas market, living nativity scene, numerous activities. Refreshment bar and snacks.
L’événement Noël au cœur de la Vallée Noble Soultzmatt a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller
À voir aussi à Soultzmatt (Haut-Rhin)
- Soirée Alsacienne Nuit du tourisme Soultzmatt 30 juillet 2026
- Balade au Val du Patre Entre Mémoire et Légendes Soultzmatt 6 août 2026
- À la découverte du couvent du Schwarzenthann Soultzmatt 30 août 2026