Informations pratiques

Soultzmatt

Balade au Val du Patre Entre Mémoire et Légendes

Soultzmatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 17:00:00

fin : 2026-08-06 18:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Découvrez le Val du Patre lors d’une balade commentée entre nature, patrimoine et légendes. Une promenade accessible à tous pour explorer un lieu chargé d’histoire et de spiritualité.

Partez pour une balade entre mémoire et légendes au cœur du Val du Patre (Schaefertal), à Soultzmatt. Cette promenade accessible à tous vous invite à découvrir un lieu où nature, spiritualité et patrimoine se rencontrent au fil d’un parcours ponctué d’histoires, de légendes et de témoignages du passé.

En compagnie des guides de la Pastorale du Tourisme, laissez-vous conter l’histoire de la chapelle, des croix et des vestiges qui jalonnent ce site empreint de sérénité. Une invitation à porter un regard différent sur ce paysage, où chaque sentier et chaque pierre racontent une part de l’histoire locale.

Une promenade conviviale et enrichissante pour découvrir autrement les richesses du Val du Patre. 0 .

Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 80 88 90

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English :

Discover the Val du Patre on a guided walk that combines nature, heritage, and legends. This walk is accessible to everyone and offers a chance to explore a place steeped in history and spirituality.

L’événement Balade au Val du Patre Entre Mémoire et Légendes Soultzmatt a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller