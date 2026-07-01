Informations pratiques

Soultzmatt

Soirée Alsacienne Nuit du tourisme

96 rue de la Vallée à Soultzmatt Soultzmatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Découverte des danses et traditions culinaires alsaciennes Buvette Tartes flambées.

Nuit du Tourisme au centre du village. Afin d’égayer le centre du village , les vignerons de Soultzmatt organisent la traditionnelle soirée avec ambiance musicale, tartes flambées et tartes maisons pour les gourmands. Bien sûr ce sera surtout l’occasion de déguster les Vins et Crémants d’Alsace produit dans la vallée Noble dans une ambiance décontractée avec l’orchestre Mister Jym’s. 0 .

96 rue de la Vallée à Soultzmatt Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 00 08

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English :

Discover Alsatian dances and culinary traditions Refreshment bar Tartes flambées.

L’événement Soirée Alsacienne Nuit du tourisme Soultzmatt a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller