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À la découverte du marais du Curnic Route de Penn An Dig Guissény

À la découverte du marais du Curnic Route de Penn An Dig Guissény mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Route de Penn An Dig

Adresse : Maison de la Digue

Ville : 29880 Guissény

Département : Finistère

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif :

Guissény

À la découverte du marais du Curnic

Route de Penn An Dig Maison de la Digue Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Venez à la découverte des milieux, plantes et animaux qui peuplent le marais de Curnic : les roselières et leurs oiseaux chanteurs, les dépressions dunaires et leurs orchidées, les mares et les libellules… Une diversité incroyable sur quelques hectares !
Sur réservation.   .

Route de Penn An Dig Maison de la Digue Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 25 61 07 

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English :

L’événement À la découverte du marais du Curnic Guissény a été mis à jour le 2026-05-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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