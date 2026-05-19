À la découverte du marais du Curnic Route de Penn An Dig Guissény

Guissény

À la découverte du marais du Curnic

Route de Penn An Dig Maison de la Digue Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Venez à la découverte des milieux, plantes et animaux qui peuplent le marais de Curnic : les roselières et leurs oiseaux chanteurs, les dépressions dunaires et leurs orchidées, les mares et les libellules… Une diversité incroyable sur quelques hectares !

Sur réservation. .

Route de Penn An Dig Maison de la Digue Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 25 61 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement À la découverte du marais du Curnic Guissény a été mis à jour le 2026-05-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne