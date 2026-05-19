À la découverte du marais du Curnic Route de Penn An Dig Guissény
À la découverte du marais du Curnic Route de Penn An Dig Guissény mercredi 15 juillet 2026.
Guissény
À la découverte du marais du Curnic
Route de Penn An Dig Maison de la Digue Guissény Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Venez à la découverte des milieux, plantes et animaux qui peuplent le marais de Curnic : les roselières et leurs oiseaux chanteurs, les dépressions dunaires et leurs orchidées, les mares et les libellules… Une diversité incroyable sur quelques hectares !
Sur réservation. .
Route de Penn An Dig Maison de la Digue Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 25 61 07
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English :
L’événement À la découverte du marais du Curnic Guissény a été mis à jour le 2026-05-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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