Vous parlez Breton sans le savoir Rue du Chanoine Rannou Guissény
Vous parlez Breton sans le savoir Rue du Chanoine Rannou Guissény samedi 30 mai 2026.
Guissény
Vous parlez Breton sans le savoir
Rue du Chanoine Rannou Maison communale Guissény Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Conférence vidéo animée en français par Hervé Lossec. Écrivain connu pour ses livres Bretonnismes . Il nous montrera par vidéo une soixantaine de dessins du caricaturiste Nono et évoquera les expressions imagées, les jurons… qui font partie du langage courant.
Cette rencontre sera aussi, l’occasion de découvrir son nouveau livre Humour et beurre salé à paraître fin juin. Cette conférence permet ainsi de découvrir la richesse du patrimoine linguistique breton et l’importance de préserver cette langue régionale. .
Rue du Chanoine Rannou Maison communale Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 86 86 42 32
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English :
L’événement Vous parlez Breton sans le savoir Guissény a été mis à jour le 2026-05-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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