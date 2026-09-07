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AGENDA · Montaigut-le-Blanc

À la découverte du miel pressé, Avettes & Fleurettes, Montaigut-le-Blanc

samedi 10 octobre 2026 · Avettes & Fleurettes · Montaigut-le-Blanc

À la découverte du miel pressé, Avettes & Fleurettes, Montaigut-le-Blanc

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Avettes & Fleurettes
Adresse
16 les Jarousses, 23320 Montaigut le Blanc
Ville
23320 Montaigut-le-Blanc
Département
Creuse
Tarif
Entrée libre

À la découverte du miel pressé Samedi 10 octobre, 10h00, 14h00 Avettes & Fleurettes Creuse

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Je vous propose de venir découvrir les particularités du miel pressé.

L’extration par pressage permet en effet de mieux conserver les arômes, évite l’oxydation, et enrichi le miel en pollens. Cette technique permet de mieux conserver les propriétés du miel.

Au cours de la visite de la miellerie, nous vous proposerons :

  • de découvrir le monde fascinant des abeilles
  • une présentation de la production de miel par pressage des rayons
  • une dégustation de miels pressés

Avettes & Fleurettes 16 les Jarousses, 23320 Montaigut le Blanc Montaigut-le-Blanc 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 19 55 29 00 »}]
Venez découvrir comment et pourquoi j’extrais le miel par pressage et non par centrifugation. Vous pourrez déguster mes productions et nous pourrons discuter du monde fascinant des abeilles. Miel pressé Miel

Samantha Zaccarie

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