À la découverte du miel pressé, Avettes & Fleurettes, Montaigut-le-Blanc

Informations pratiques

À la découverte du miel pressé Samedi 10 octobre, 10h00, 14h00 Avettes & Fleurettes Creuse

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Je vous propose de venir découvrir les particularités du miel pressé.

L’extration par pressage permet en effet de mieux conserver les arômes, évite l’oxydation, et enrichi le miel en pollens. Cette technique permet de mieux conserver les propriétés du miel.

Au cours de la visite de la miellerie, nous vous proposerons :

de découvrir le monde fascinant des abeilles

une présentation de la production de miel par pressage des rayons

une dégustation de miels pressés

Avettes & Fleurettes 16 les Jarousses, 23320 Montaigut le Blanc Montaigut-le-Blanc 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 19 55 29 00 »}]

Venez découvrir comment et pourquoi j’extrais le miel par pressage et non par centrifugation. Vous pourrez déguster mes productions et nous pourrons discuter du monde fascinant des abeilles. Miel pressé Miel

Samantha Zaccarie