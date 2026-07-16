A la découverte du musée de la Minoterie et de l’exposition de l’artiste Anne-Lise Koehler, Musée de la Minoterie, La Mure-Argens

Informations pratiques

A la découverte du musée de la Minoterie et de l’exposition de l’artiste Anne-Lise Koehler Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée de la Minoterie Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le musée intercommunal de la Minotrie vous proposie une visite guidée de l’ancien moulin. Partez aussi à la découverte de l’univers fascinant d’Anne-Lise Koehler à travers l’exposition temporaire et ses sculptures en papier mâché.

L’artiste formée aux Beaux-Arts de Paris invite le public à une immersion poétique au cœur du vivant.

Infos : 06 79 01 78 25 / musees@ccapv.fr

Musée de la Minoterie 8 Chem. de la Minoterie, 04170 La Mure-Argens La Mure-Argens 04170 La Mure Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 79 01 78 25 [{« link »: « mailto:musees@ccapv.fr »}]

Le musée intercommunal de la Minotrie vous proposie une visite guidée de l’ancien moulin. Partez aussi à la découverte de l’univers fascinant d’Anne-Lise Koehler à travers l’exposition temporaire et …

©Odile Boetti