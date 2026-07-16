Découvrez le musée de la Minoterie, Musée de la Minoterie, La Mure-Argens

Informations pratiques

Découvrez le musée de la Minoterie 19 et 20 septembre Musée de la Minoterie Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Entrez comme dans un moulin et découvrez ce musée unique !

Cette ancienne fabrique de draps a été transformée en minoterie en 1902. Pendant 70 ans, ce moulin industriel a produit de la farine. Il rouvre désormais ses portes pour le plaisir des visiteurs.

Au gré de votre parcours, vous découvrez l’histoire du site et l’incroyable mécanisme de la minoterie sur 4 niveaux : poulies, courroies, broyeurs en fonte, bluteries…

Venez vous perdre ou vous laisser guider dans ce dédale de machines. Des manip’ ludiques vous invitent à toucher, jouer et tester les mécanismes de la minoterie.

Visite libre toute la journée

Infos : 06 79 01 78 25 / musees@ccapv.fr

Musée de la Minoterie 8 Chem. de la Minoterie, 04170 La Mure-Argens La Mure-Argens 04170 La Mure Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 79 01 78 25 [{« link »: « mailto:musees@ccapv.fr »}]

Entrez comme dans un moulin et découvrez ce musée unique !

©CCAPV