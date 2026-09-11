A la découverte du pastoralisme Vallée d’Aspe Autocar Miral Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

A la découverte du pastoralisme Vallée d’Aspe

Autocar Miral 2 Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Partez à la découverte du pastoralisme au cœur de la Vallée d’Aspe, territoire emblématique des Pyrénées où traditions et nature se conjuguent depuis des siècles. Cette journée immersive invite à rencontrer les acteurs du pastoralisme local, à comprendre le rythme des estives et le savoir-faire des bergers, tout en explorant des paysages de montagne préservés. La visite est ponctuée d’échanges authentiques autour de l’élevage, de la fabrication fromagère et des pratiques ancestrales, avant de partager un moment convivial autour des saveurs du terroir aspois. Une expérience humaine et culturelle, au plus près de l’identité montagnarde.

Inclus

– Le transport en autocar

– Le café de bienvenue et la visite de la ferme

– Le repas animé (1/4 vin et café) .

Autocar Miral 2 Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 82 92 voyages@autocars-miral.com

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English : A la découverte du pastoralisme Vallée d’Aspe

L’événement A la découverte du pastoralisme Vallée d’Aspe Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cambo les Bains