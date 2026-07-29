A la découverte du port de pêche Concarneau
jeudi 15 octobre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
A la découverte du port de pêche
Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 15:00:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Une rencontre à deux voix, pour découvrir les facettes du port de Concarneau. Le Musée de la Pêche et le service du Patrimoine s’associent pour vous proposer une balade commentée autour du port pour mieux comprendre son histoire, ses infrastructures et les pêches pratiquées localement.
Inscription à l’Office de Tourisme .
Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English :
L’événement A la découverte du port de pêche Concarneau a été mis à jour le 2026-07-24 par OTC CCA
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