À la découverte du quartier du Petit Cloître, Statue Diderot, Langres

Informations pratiques

À la découverte du quartier du Petit Cloître 19 et 20 septembre Statue Diderot Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Les « actus » du service Patrimoine et Inventaire

À la découverte du quartier du Petit Cloître.

Plongez au cœur d’un quartier méconnu, niché au sud-est de l’ancienne enceinte romaine : la partie laïque de la seigneurie canoniale, autrefois habitée par « les hommes du chapitre ». Véritable ville dans la ville, ce secteur possédait sa propre organisation, avec un maire et ses sergents, réunis à l’auditoire. Au fil d’une déambulation captivante, laissez-vous guider à travers les siècles pour découvrir la naissance et l’évolution de ce quartier médiéval. Détails architecturaux, documents d’archives et résultats des recherches récentes du service Patrimoine et Inventaire viendront éclairer son histoire fascinante. Les rues Normeau, du Petit Cloître et du Grand Cloître dévoileront peu à peu leurs secrets… à qui saura les observer.

Statue Diderot Place Diderot 52200 Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325843307 Statue érigée en 1884 à l’occasion du centenaire de la mort du philosophe langrois (1713-1784) par Auguste Bartholdi (1834-1904). Parkings gratuits de Sous-Bie et de la place du Centenaire à proximité.

Les « actus » du service Patrimoine et Inventaire

© Bas de la rue Joseph Lhuillier en 1870 © Musées de Langres / C. Lenoir.