A la découverte du Safran

17 A rue du Prieuré Vouillé-les-Marais Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-18 2026-02-21 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28

Comprendre le cycle du safran

En attendant la prochaine saison des fleurs, Ingrid vous propose de découvrir la culture et le cycle du safran, du bulbe à la fleur, et le travail d’un safranier. Cette découverte sera suivie d’un temps d’échanges à la boutique avec dégustation de produits safranés.

Sortie payante.

Inscription à la boutique ou sur le site internet Les herbes du coin. Nombre de places limité à 30 personnes. .

17 A rue du Prieuré Vouillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 14 73 02 33 contact@lesherbesducoin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Understanding the saffron cycle

L’événement A la découverte du Safran Vouillé-les-Marais a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud