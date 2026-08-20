À la découverte du thé réunionnais, Le Labyrinthe En-Champ-Thé, Saint-Joseph
samedi 19 septembre 2026 · Le Labyrinthe En-Champ-Thé · Saint-Joseph
Informations pratiques
À la découverte du thé réunionnais 19 et 20 septembre Le Labyrinthe En-Champ-Thé La Réunion
Participation sur réservation. Nombre de places limité à 25 personnes par créneau. Prévoir des chaussures fermées et adaptées à la marche en extérieur.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:30:00+02:00
Découvrez le thé, de l’arbre à la tasse !
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Labyrinthe En-Champ-Thé vous invite à vivre une expérience immersive et authentique autour de la culture du thé.
Glissez-vous dans la peau d’un cueilleur et suivez le voyage d’une feuille de thé, de l’arbre jusqu’à votre tasse.
Dans les champs : Participez à une récolte manuelle au cœur de nos théiers.
La transformation : Assistez à une démonstration du travail des feuilles fraîchement cueillies et maniez le thé lors de l’étape traditionnelle du roulage.
La dégustation : Concluez cette immersion par un moment convivial autour d’une dégustation.
Une belle occasion de redécouvrir un savoir-faire local et la richesse de notre patrimoine agricole !
Le Labyrinthe En-Champ-Thé 18 rue Émile Mussard, Saint-Joseph, 97480 Saint-Joseph 97480 Grand-Coude La Réunion La Réunion 0692 60 18 88 http://www.enchampthe.com https://www.facebook.com/LeLabyrintheEnChampThe;https://www.instagram.com/en_champ_the/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://enchampthe.com/visites-de-lexploitation/ »}] Niché au cœur de Grand Coude, notre Le Labyrinthe En-Champ-Thé vous invite à une immersion unique dans l’histoire du thé à La Réunion.
Parcourez notre labyrinthe végétal tracé au milieu des théiers à travers une visite libre et ludique, idéale pour s’amuser et apprendre en famille ou entre amis. Pour aller plus loin, nos visites guidées vous dévoileront tous les secrets de transformation de notre plantation artisanale.
Prolongez l’expérience dans notre boutique grâce à la dégustation de nos produits : nos thés péi (blanc, vert, noir) ainsi que nos créations gourmandes et artisanales du terroir (confits, sirops, hydrolats…). Une pause authentique et conviviale en pleine nature !
Découvrez le thé, de l’arbre à la tasse !
©lelabyrintheenchampthé
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