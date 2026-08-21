Chapelle domestique du château de Montbressieux, Château de Montbressieux de St Joseph, Saint-Joseph

Informations pratiques

Chapelle domestique du château de Montbressieux 19 et 20 septembre Château de Montbressieux de St Joseph Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La date de constrution de la chapelle n’est pas connue, mais elle est certainement très ancienne. La chapelle a en effet été achetée avec l’ensemble de la propriété de Montbressieux par Mr Claude Bethenod (1683-1758) le 2 décembre 1730 à Mlle Anne Bollioud qui la tenait de sa mère, dame Pernette Morin. Elle existait donc au tout début du XVIIIème siècle.

La chapelle fut dissimulée pendant la révolution de 1789. Elle fut réouverte en 1802 dès que le culte put à nouveau être célébré dans la paroisse de St Martin La Plaine.L’autorisation de l’utiliser comme chapelle domestique pour usage familial fut alors demandée à nouveau à l’archevêque de Lyon. Le 27 avril 1860 une messe y fut célébrée avec la présence du cardinal de Bonald et l’archevèque de Lyon.

Cette chapelle de 20 m2 a été réalisée dans son état actuel entre 1840-1860 par Joseph Bethenod. Les éléments les plus remarquables sont les peintures du plafond, avec un tableau central figurant une Vierge avec enfants? Les vitraux datés de 1859 représentent St Joseph et St Aimé, vitraux qui pourraient avoir été réalisés par le peintre verrier Emile Thibaud (1806-1896) qui a travaillé sur les églises de St Martin La Plaine et St Joseph et pour la cathédrale St Jean de Lyon.

On remarque également une porte d’entrée peinte de décors floraux.

Nous sommes toujours à la recherche d’un mécène qui permettrait de rafraichir cette magnifique chapelle.

Château de Montbressieux de St Joseph 6 route de St Joseph 42800 St Joseph Saint-Joseph 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes La date de construction de la chapelle n’est pas connue, mais elle est certainement très ancienne. Elle à été achetée avec l’ensemble de la propriété de Montbressieux par Claude BETHENOD (1683-1758)

La date de constrution de la chapelle n’est pas connue, mais elle est certainement très ancienne. La chapelle a en effet été achetée avec l’ensemble de la propriété de Montbressieux par Mr Claude le …

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