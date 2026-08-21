À la découverte du théâtre La Mouche : rencontres, ateliers, spectacles…, La Mouche, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

À la découverte du théâtre La Mouche : rencontres, ateliers, spectacles… Dimanche 20 septembre, 11h00 La Mouche Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La Mouche vous ouvre ses portes pour une journée festive à l’occasion du lancement de sa nouvelle saison. Au programme : une visite guidée pour découvrir les coulisses de l’équipement, des ateliers créatifs pour les enfants, un spectacle de danse tout public et une présentation de la saison culturelle 2026/2027. Une belle occasion de plonger dans l’univers artistique de La Mouche et de partager un moment convivial en famille ou entre amis.

11h : visite de La Mouche, découverte de l’envers du décor (1h – sur réservation)

14h : atelier d’initiation au jonglage (1h30 – sur réservation)

15h45 : spectacle de « Llabyellov » de Carlo Cerato (45 min – en accès libre)

17h : présentation de la saison 2026/2027 (1h30 – sans réservation)

La Mouche 8 Rue des Ecoles, 69230 Saint-Genis-Laval, France Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478868228 https://la-mouche.fr [{« type »: « link », « value »: « https://theatre.la-mouche.fr/spectacle?id_spectacle=3878&lng=1 »}] Située au cœur de Saint-Genis-Laval, La Mouche est un lieu hybride qui réunit théâtre et cinéma art et essai. Les disciplines artistiques s’y mêlent et s’enrichissent dans une adresse au plus grand nombre, toutes générations confondues. Métro B / Arrêt Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud + bus 88 / Arrêt Saint-Genis mairie ou 15 min. à pied. Bus C10 / Direct depuis Bellecour arrêt St-Genis mairie (dernier départ vers minuit, 20 min. depuis Bellecour).

La Mouche vous ouvre ses portes pour une journée festive à l’occasion du lancement de sa nouvelle saison. Au programme : une visite guidée pour découvrir les coulisses de l’équipement, des ateliers –…

© Ville de Saint-Genis-Laval