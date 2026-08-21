Visite : Chantier de la Chapelle de Beaunant, chapelle de Beaunant, Saint-Genis-Laval
dimanche 20 septembre 2026 · chapelle de Beaunant · Saint-Genis-Laval
Informations pratiques
Visite : Chantier de la Chapelle de Beaunant Dimanche 20 septembre, 16h00 chapelle de Beaunant Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visitez l’extérieur des travaux de la chapelle de Beaunant. L’entreprise chargée de la réfection de la chapelle, RL & Associés, et l’association des Amis de la Chapelle de Beaunant présenteront l’avancées des travaux. Cette dernière proposera un stand avec la collecte de dons en cours et une vente de son miel issu des ruches installées sur le site.
chapelle de Beaunant 176 chemin de Beaunant 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes église
Visitez l’extérieur des travaux de la chapelle de Beaunant. L’entreprise chargée de la réfection de la chapelle, RL & Associés, et l’association des Amis de la Chapelle de Beaunant présenteront des…
©Laurent Vella
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