Visite : Chantier de la Chapelle de Beaunant, chapelle de Beaunant, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

Visite : Chantier de la Chapelle de Beaunant Dimanche 20 septembre, 16h00 chapelle de Beaunant Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visitez l’extérieur des travaux de la chapelle de Beaunant. L’entreprise chargée de la réfection de la chapelle, RL & Associés, et l’association des Amis de la Chapelle de Beaunant présenteront l’avancées des travaux. Cette dernière proposera un stand avec la collecte de dons en cours et une vente de son miel issu des ruches installées sur le site.

chapelle de Beaunant 176 chemin de Beaunant 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes église

Visitez l’extérieur des travaux de la chapelle de Beaunant. L’entreprise chargée de la réfection de la chapelle, RL & Associés, et l’association des Amis de la Chapelle de Beaunant présenteront des…

©Laurent Vella