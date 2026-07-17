A la découverte du vitrail traditionnel et de la peinture sur verre, Atelier AUSRA, Castellane

Informations pratiques

A la découverte du vitrail traditionnel et de la peinture sur verre 19 et 20 septembre Atelier AUSRA Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Ausra est une artiste franco-lituanienne pluridisciplinaire et enseignante de dessin, peinture et vitrail depuis 14 ans.

Venez rencontrer Ausra dans son atelier pour découvrir le travail du vitrail traditionnel au plomb et de la peinture sur verre !

Au programme : des démonstrations et des initiations.

Rendez-vous directement dans son atelier situé route d’Angles. https://www.ausraart.com/

Infos : 04 92 72 59 12

Atelier AUSRA Quartier d’Angles, 04120 Castellane Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 03 62 33 93 [{« link »: « https://www.ausraart.com/ »}]

Ausra est une artiste franco-lituanienne pluridisciplinaire et enseignante de dessin, peinture et vitrail depuis 14 ans.

©Ausraart