À la découverte d’un jardin naturel d’inspiration anglaise, Le jardin de Nadia, Hautefage-la-Tour

À la découverte d’un jardin naturel d’inspiration anglaise 5 et 6 juin Le jardin de Nadia Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Nadia vous ouvre les portes de son coin de paradis le temps d’une promenade bucolique, qui sera peut-être source d’inspiration.

Vous pourrez déambuler seul ou accompagné par la jardinière, qui se fera un plaisir de vous aider à identifier les plantes. Si vous le désirez, elle vous transmettra ses astuces pour obtenir un beau jardin naturel, qui supporte très bien les longues périodes de sécheresse.

Nadia vous demande simplement de venir la saluer à votre arrivée et de respecter cet environnement qui lui est très cher, en prenant soin de suivre les chemins et de faire attention où vous mettez les pieds, car elle aime bien laisser certaines petites « vagabondes » se ressemer où bon leur semble.

Les jeunes enfants sont les bienvenus, à condition de ne pas les perdre de vue et de ne pas les laisser courir librement, afin qu’ils n’aient pas d’accident, d’une part, et qu’ils ne détériorent rien, d’autre part.

Je vous remercie pour votre compréhension.

Le jardin de Nadia 1 chemin de Bertrand 47340 Hautefage La Tour Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 44 00 51 64 https://www.facebook.com/profile.php?id=61586960906052 Ce jardin naturel d’inspiration anglaise, aménagé il y a vingt ans autour d’une phytoépuration, est actuellement en cours d’agrandissement. Il est situé en contrebas de plusieurs hectares de champs labourés, ce qui pose problème lors des longues périodes de pluie. En effet, lorsque les champs sont saturés d’eau, les torrents se déversent dans le jardin. Au fil des années, le chemin a été emporté et les massifs de plantes adaptées aux terrains secs se retrouvent trop souvent submergés pendant plusieurs jours, certaines années.

Nadia, la jardinière, a donc décidé de prendre les choses en main en faisant creuser un fossé et une zone de rétention pour détourner l’eau. Grâce à cet aménagement, l’eau ne traverse plus le jardin : elle est retenue quelques jours avant de s’infiltrer progressivement dans le sol, selon le principe de l’hydrologie régénérative.

Il reste désormais à aménager les berges de la retenue ainsi que le long talus qui borde le fossé. Ce nouveau défi commence à prendre forme et permet de cultiver des végétaux différents, la nature du sol étant distincte dans cette partie du jardin.

Ce jardin ne reçoit presque pas d’eau en été. Les plantes sont arrosées les premières années pour favoriser leur installation, mais par la suite, elles doivent résister à la sécheresse. Celles qui ne s’adaptent pas disparaissent naturellement.

Cependant, ces dernières années, même les végétaux habituellement résistants à la sécheresse souffrent des brûlures causées par le soleil. Nadia a donc planté de nombreux arbres fruitiers et ornementaux pour créer de l’ombre et atténuer les effets du mois d’août, souvent difficile à traverser pour certaines plantes.

Ce jardin s’est construit petit à petit, sans grands moyens financiers, mais avec une passion inébranlable. Le jardin se situe à l’entrée, ou la sortie suivant la direction d’arrivée, du village d’Hautefage la Tour. Un petit parking enherbé peur recevoir jusqu’à 5 voitures si chacun se gare correctement en pensant aux autres. Sinon, le stationnement est possible de l’autre côté de la route principale le long d’un petit prés à condition de ne pas encombrer la route.

Nadia vous ouvre les portes de son coin de paradis le temps d’une promenade bucolique, qui sera peut-être source d’inspiration.

©Nadia Leymat