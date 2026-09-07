À la découverte d’un métier d’exception : fileur de verre, Verrerie du prieuré, Saint-Germain-en-Brionnais

Informations pratiques

À la découverte d’un métier d’exception : fileur de verre 19 et 20 septembre Verrerie du prieuré Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Jean-Charles Doyen filera sous vos yeux un monde merveilleux de miniatures animalières. Visitez l’ancienne ferme du prieuré, lieu unique et dernière demeure de Benoît Raclet, sauveur de la vigne contre la pyrale en Mâconnais Beaujolais, et laissez-vous fasciner par ce passionnant spectacle. Jean-Charles Doyen, qui a plus de 35 ans d’expérience, vous fera découvrir son métier du verre au chalumeau.

Verrerie du prieuré Le Prieuré 71800 Saint-Germain-en-Brionnais Saint-Germain-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 70 64 20 https://fr-fr.facebook.com/jeancharles.doyen Cette ancienne ferme du prieuré de Saint-Germain-en-Brionnais est la dernière demeure de Benoît Raclet, sauveur du Beaujolais/Mâconnais contre la pyrole. Elle offre un panorama exceptionnel dominant onze clochers. Visitez ce lieu unique et laissez-vous fasciner par le passionnant spectacle du fileur de verre. entre Charolles et La Clayette sur la D985 | Accessibilité partielle aux personnes à mobilité réduite : atelier accessible mais exposition à l’étage.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Jean-Charles Doyen filera sous vos yeux un monde merveilleux de miniatures animalières. Visitez l’ancienne ferme du prieuré, lieu unique et de de…

© Jean-Charles Doyen