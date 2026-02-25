À la française Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf Troyes
À la française Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf Troyes dimanche 14 mars 2027.
Troyes
À la française Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf
Théâtre de Champagne Troyes Aube
Tarif : 45 – 45 – 45 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-14 18:00:00
fin : 2027-03-14
Date(s) :
2027-03-14
Avec À la française , Hiba Tawaji rend hommage à l’héritage de la chanson française à travers un programme inédit, intime et élégant. Sur scène, elle invite son époux, le trompettiste virtuose Ibrahim Maalouf, pour un hommage vibrant et audacieux à ce répertoire qui traverse les générations.
Les chansons cultes, choisies avec soin par le couple, se parent de nouvelles couleurs grâce aux arrangements signés Ibrahim Maalouf un subtil mélange d’orchestre classique, de jazz, de pop et de sonorités orientales.
La voix puissante et nuancée d’Hiba Tawaji transcende les styles et incarne naturellement ce pont entre les cultures. Chaque titre devient une redécouverte, portée par la complicité artistique, et personnelle, du duo, offrant une chaleur rare et profondément humaine à ce répertoire intemporel. .
Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est
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English :
L’événement À la française Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf Troyes a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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