Mardis musicaux du Conservatoire Troyes
Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 19:00:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Place aux grands élèves avec les mardis musicaux ! Des mini-récitals dans toutes les disciplines à retrouver tout au long de l’année.
>> Programme en cours d’élaboration .
Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr
