Conférence Semaine de la Guitare Troyes

Conférence Semaine de la Guitare
Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes Aube
Gratuit
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-06-10
2026-06-10
Animation musicale des guitaristes dans le hall du Conservatoire, au milieu de l’exposition et découverte de la guitare salle 205. .
Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr
