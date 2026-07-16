A la frontière du bijou et de la sculpture : Laetitia Bontems, CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers, Vannes-le-Châtel

Informations pratiques

A la frontière du bijou et de la sculpture : Laetitia Bontems 19 et 20 septembre CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’artiste verrier Laetitia Bontems présentera ses dernières parures-sculptures, des créations uniques à la frontière du bijou et de la sculpture, ainsi qu’une sélection d’œuvres de sa collection Ammonites, mêlant bois, pierre, cristal et autres matières naturelles.

Un mini-atelier permettra de découvrir ses croquis, matières premières et travaux en cours en pâte de cristal.

Originaire de Nancy et formée au Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers de Vannes-le-Châtel, Laetitia développe une pratique sculpturale inspirée par la nature, la mémoire et la paléontologie. Invitée d’honneur de plusieurs manifestations artistiques, dont le Festival de Sculpture Camille Claudel, elle imagine à travers ses œuvres les vestiges d’une civilisation fictive et invite le visiteur à explorer un univers poétique entre rêve, histoire et matière.

CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers 4 rue de la Liberté, 54112 Vannes-le-Châtel Vannes-le-Châtel 54112 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 50 18 43 http://www.cerfav.fr/ https://www.facebook.com/cerfav.fr?_rdr=p;https://twitter.com/cerfav;https://www.flickr.com/photos/27807374@N05/ Le CERFAV apporte une aide technique et matérielle aux créateurs verriers, forme aux techniques verrières dans un souci de transmission du savoir-faire, et soutient l’innovation et la recherche.

Le CERFAV est avant tout reconnu comme le centre français dédié au verre. Il est doté d’une plateforme multitechnique complète, permettant à ses élèves d’apprendre toutes les techniques verrières. Au terme de leur première année, les créateurs verriers passent leur CAP en soufflage, en décoration ou en vitrail. En deuxième année, ils s’approprient des techniques supplémentaires qu’ils mettent au service de leur univers personnel.

Depuis plus de dix ans, le CERFAV accueille également de jeunes concepteurs en métiers d’art, qui travaillent d’autres matériaux tels que le métal, l’osier ou le tissu. En choisissant la formation de concepteur-créateur, ces artisans d’art bénéficient d’une année pour se professionnaliser, enrichir leur démarche créative et poser les bases de leur activité. Parking gratuit à proximité.

L’artiste verrier Laetitia Bontems présentera ses dernières parures-sculptures, des créations uniques à la frontière du bijou et de la sculpture, ainsi qu’une sélection d’œuvres de sa collection et …

©Laetitia Bontems