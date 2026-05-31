À la ligne, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne
À la ligne, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
À la ligne Dimanche 21 juin, 16h00 Parc de la France-Libre et de la Résistance Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:10:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:10:00+02:00
Ouvrier intérimaire, il accepte des travaux pénibles, peu payés, dans des conditions souvent avilissantes. Cette histoire vraie est celle de Joseph Ponthus (1978-2021) qui livre à la fois un journal intime, un témoignage puissant sur la condition ouvrière.
À partir de 12 ans
Parc de la France-Libre et de la Résistance 172 B rue Anatole France
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Ouvrier intérimaire, il accepte des travaux pénibles, peu payés, dans des conditions souvent avilissantes. Un témoignage puissant de Joseph Ponthus (1978-2021).
© Clara Grisot
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